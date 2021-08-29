Медик рассказал, сколько раз можно заболеть коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 не торопится уходить, он продолжает мутировать, появилось уже несколько новых его штаммов. Логично предположить, что в обозримом будущем SARS-CoV-2 будет сопровождать нас так же, как вирус гриппа и многие другие вирусы, считает главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе.

По его словам, отмечаются случаи, когда люди заболевают COVID-19 по несколько раз.

«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза – это мы видим достаточно часто», – сказал Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik.

Скорее всего, повторное заболевание будет протекать легче, но если вы столкнулись с измененным вирусом, возможно и более тяжелое течение болезни, продолжил специалист.

«Если речь идет об инфицировании тем же штаммом, то в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает значительно легче. Если речь о другом штамме, бывают и тяжелые случаи, повторно тяжелые или даже более тяжелые, чем были предыдущие», – предупредил врач.

После того, как популяционный иммунитет будет сформирован, в том числе благодаря вакцинации, заболеваемость будет снижаться, добавил медик.

«С каждым месяцем и годом уровень популяционного иммунитета будет расти. Поэтому я предполагаю, что со временем – мы это увидим уже в следующем году – последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Будет меньше заболеваемость и смертность от этой инфекции», – заключил эксперт.