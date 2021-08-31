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  • 18 август 2021 9:34
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Талибы призвали афганцев вернуться к работе

Талибы призвали афганцев вернуться к работе«Талибан» объявил всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников, сообщило РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

 

«Вы можете вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью», — приводит агентство заявление представителей движения.

 

Кроме того, на телеканале TOLOnews продолжают выходить передачи с участием женщин-ведущих и корреспондентов. Так, ведущая Бехешта Арганд провела в эфире канала интервью с членом медиа-команды «Талибан» Мавлави Абдулхака Хемада о ситуации в Кабуле и обысках домов в городе.

 

«Хасиба Атакпал, наша отважная журналистка, ведет репортаж в прямом эфире из Кабула», — написал в Twitter заместитель директора телеканала Абдул Фарид Ахмад, разместив в соцсети соответствующую фотографию.


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