Афганистан становится эмиратом – талибы захватили всю страну

Внимание всех информационных агентств мира, в т.ч. и нашей страны в прошедший воскресный день было приковано к Афганистану. Ситуация в этой стране 15 августа развивалась стремительно.

Утро началось с новости, что талибы взяли под свой контроль город Мазари-Шариф - административный центр провинции Балх на северо-западе Афганистана. Афганские правительственные войска двинулись из Мазари-Шарифа в сторону Амударьи, к погранпереходу неподалеку от Термеза. Однако Узбекистан отказал во въезде беженцам из Афганистана.

В МИД Узбекистана опубликовали заявление по ситуации на узбекско-афганской границе: «По состоянию на 10.00 часов 15 августа отмечается разрядка ситуации в районе моста «Термез-Хайратон». Основная часть граждан Афганистана, скопившихся на афганской части моста, самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию».



Позже появились сообщения, что талибы начали наступление на столицу Афганистана Кабул - последний крупный город, который они еще не завоевали. Руководство талибан провело переговоры с правительством о возможности войти в город мирно. Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что боевики радикального движения «Талибан» входят в столицу Кабул со всех сторон. Отмечается, что лидеры «Талибана», которые находятся в Дохе, столице Катара, призвали своих боевиков воздерживаться от насилия во время захвата Кабула. Кроме этого, они пообещали сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан и призвали женщин укрыться в безопасных районах.

Далее события начали развиваться стремительно.

«Власти Кабула решили сдать город мирно. Столкновений с боевиками не будет» - заявил глава МВД Афганистана.



Президент Афганистана Ашраф Гани отказался от власти и покинул пост. По данным западных СМИ он укрылся в Таджикистане. А один самых влиятельных людей Афганистана Афганский маршал Абдул-Рашид Дустум перебрался в самый южный город Узбекистана Термез, который находится примерно в 10 км от узбекско-афганской границы. Эту информации подтвердили ряд авторитетных СМИ.

Данные сообщения вызвали панику среди жителей столицы Афганистана, в соцсетях стали появляться видео, где видно, что люди массово едут в аэропорт, чтобы улететь из страны, т.к. в то время это был единственный способ быстро покинуть страну. Талибы вошли в Кабул и объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Они стали освобождать тюремных заключенных. Стоит отметить, что среди освобождённых есть террористы и другие опасные преступники. Их всех простили и амнистировали. Талибы заявили, что они будут уважать права женщин, при новой власти они продолжат иметь право на образование и работу и смогут занимать посты в правительстве. Им также разрешат выходить из дома без сопровождения мужчины, при этом ношение хиджаба будет обязательным.

Узбекистан усилил защиту границы с Афганистаном: Минобороны, МВД и Нацгвардия переведены в боевой режим. Защита и охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме. Приняты все необходимые меры безопасности, - заявил подполковник Аброр Бердиев в эфире "Узбекистан 24". Для выполнения боевых задач на боевое дежурство были переведены подразделения Министерства обороны, МВД и Национальной гвардии.



Лидеры движения "Талибан" обещали не пересекать границу и не атаковать соседние страны. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. В то же время Шойгу подчеркнул, что Таджикистан и Узбекистан должны быть готовы к отражению возможных провокаций.

Напомним, что активная наступательная операция против правительственных сил Афганистана началась боевиками террористической организации «Талибан» 1 мая 2021 года, в связи с объявлением об окончательном уходе американских войск из страны. К 14 августа повстанцы, как утверждается, заняли 90% всей территории страны. 15 августа «Талибан» объявил, что Афганистан полностью находится под его контролем.

В итоге, можно сказать, что 20-летний период «демократической» Исламской Республики Афганистан бесславно закончился, снова начинается эпоха Исламского Эмирата Афганистан. В ближайшее время талибы проведут официальную пресс-конференцию, где расскажут о будущем Афганистана и о том, на каких принципах будет строиться афганское общество.