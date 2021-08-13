Adidas продает бренд Reebok за €2,1 млрд.

Немецкая Adidas AG договорилась о продаже бренда Reebok американской компании Authentic Brands Group. Об этом говорится на сайте компании.

Сообщается, что общая сумма сделки за Reebok составит до €2,1 млрд ($2,5 млрд). Большая часть будет выплачена наличными, а остаток – в виде условного и отсроченного вознаграждения. Завершить продажу Adidas намерена в первом квартале 2022 года.

«Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который сделали бренд и стоящая за ним команда», — заявил глава Adidas Каспер Рорстед.

Основатель Authentic Brands Group Джейми Солтер рассказал, что продолжение истории Reebok — большая честь для его компании.

«Это важная веха для ABG и мы стремимся сохранить целостность, инновации и ценности Reebok. Мы надеемся на тесное сотрудничество с командой бренда, чтобы развить его успех», — добавил менеджер.

К сведению, Adidas приобрела Reebok в 2006 году, заплатив за него $3,8 млрд. Но за прошедшие годы Adidas так и не удалось сделать бренд высокоприбыльным. Лишь в 2018 году Reebok вернулся к прибыли, а в 2019 году продажи показали двухпроцентный рост. В прошлом году стоимость этого актива была снижена Adidas до $1 млрд.

Компания-покупатель Authentic Brands Group — занимается маркетингом и развитием брендов. С момента своего создания в 2010 году ABG совершила более 30 покупок различных брендов. В июле компания подала заявку на проведение IPO на бирже Нью-Йорка и рассчитывает на оценку в $10 млрд.