Президент Афганистана приготовился покинуть страну

Президент Афганистана Ашраф Гани может вскоре обратиться к жителям страны с речью в связи с обострением ситуации. Кроме того, он может покинуть страну в ближайшее время, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

СМИ Афганистана и официальные власти страны пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) уже взяли под контроль город Пули-Алам, столицу провинции Логар. Он расположен в 50 километрах от Кабула. Сейчас под контролем официального правительства находится только четыре крупных города, включая столицу страны.

В связи со стремительным наступлением террористов, американские власти заявили о решении направить часть войск в Кабул для помощи в эвакуации посольства США.