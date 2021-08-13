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  • 13 август 2021 23:57
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Президент Афганистана приготовился покинуть страну

Президент Афганистана приготовился покинуть странуПрезидент Афганистана Ашраф Гани может вскоре обратиться к жителям страны с речью в связи с обострением ситуации. Кроме того, он может покинуть страну в ближайшее время, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

 

СМИ Афганистана и официальные власти страны пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.

 

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) уже взяли под контроль город Пули-Алам, столицу провинции Логар. Он расположен в 50 километрах от Кабула. Сейчас под контролем официального правительства находится только четыре крупных города, включая столицу страны.

 

В связи со стремительным наступлением террористов, американские власти заявили о решении направить часть войск в Кабул для помощи в эвакуации посольства США.


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