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  • 13 август 2021 23:54
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В Турции число жертв наводнений возросло до 27

В Турции число жертв наводнений возросло до 27Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 27. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

 

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о 17 погибших.

 

«При селях и наводнении в Кастамону погибли 25 человек, двое погибли в Синопе, один пропал без вести в Бартыне», - сообщили в ведомстве.

 

Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк.

 

В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.


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