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  • 13 август 2021 23:53
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Стало известно, какие порядки устанавливают талибы в захваченных районах

Стало известно, какие порядки устанавливают талибы в захваченных районахТалибан начал вводить новые налоги и устанавливать свои порядки в захваченных провинциях Афганистана. Об этом рассказал житель северо-восточной провинции Тахар, расположенной на границе с Таджикистаном, Абдулхалек Тахари передает РИА Новости.

 

«Во-первых, новые законы талибов накладывают ограничения на всех людей. Особенно в личных делах, ношении одежды, выхода женщин на улицу. Молодых людей заставляют носить определенные типы одежды, им запрещают стричься. Также проверяются телефоны, и людей подвергают наказанию, если в них обнаруживаются запрещенные и неподобающие с точки зрения талибов вещи», - сказал Тахари.

 

Кроме того, по его словам, на жителей захваченных районов наложили целый ряд обязательств.

 

Отдельных граждан заставляют готовить еду для боевиков, с фермеров принудительно взымают ушр и закят - обязательные налоги в мусульманском праве. Также запрещено передвигаться группами более чем из двух человек, а женщинам запрещается появляться на улице без сопровождения мужа и близких родственников.

 

В заключение Тахари отметил, что он намерен покинуть свой район так как «талибы с неприязнью относятся к людям, их вид пугает». Он также опасается, что талибы накажут его, если им станет известно, что в прошлом он работал на афганскую армию.


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