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  • 12 август 2021 0:12
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Ученые из США рассказали о штамме COVID-19, вдвое повышающем летальность

Ученые из США рассказали о штамме COVID-19, вдвое повышающем летальностьСпециалисты Департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант может повысить коэффициент летальности при заражении COVID-19 до 82% среди лиц старшего возраста, сообщается на портале medrxiv.org.

 

Были изучены данные, собранные в Нью-Йорке с ноября 2020-го по апрель 2021 года. По сравнению с другими штаммами «йота» увеличивал коэффициент летальности на 46% у лиц в возрасте 45-64 лет, на 82% - у пациентов 65-74 лет.

 

Скорость передачи данного штамма выше, чем у выявленных ранее, на 15-25%.

 

Отмечается, что «йота»-штамм COVID-19 впервые был выявлен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, на данный момент его обнаружили еще в 27 странах мира.

 

Ранее главный инфекционист США допустил появление устойчивого к вакцинам штамма. Энтони Фаучи заявил, что увеличение числа вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных штаммов. По словам Фаучи, если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать.


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