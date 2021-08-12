Instagram ввел новую функцию для борьбы с оскорблениями

Социальная сеть Instagram ввела новую функцию «Limits», направленную на борьбу с оскорблениями в интернете. Об этом сообщили на сайте компании.

Функция позволяет уведомлять пользователя перед публикацией комментария о том, что он может быть воспринят как оскорбительный. Также есть возможность автоматически настроить «скрытие» комментариев и прямых сообщений от аккаунтов, на которые пользователь не подписан.

Тестирование этой функции показало, что это побуждает людей отменять публикацию и делиться чем-то «менее обидным».

«На прошлой неделе у пользователей показывалось подобное предупреждение свыше миллиона раз в день и более половины пользователей изменили или удалили свой комментарий», - сообщили в компании.

Фильтр на сообщения с оскорблениями Instagram ввел еще в апреле в нескольких странах, к концу августа он станет доступен во всем мире.