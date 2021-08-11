Лионель Месси официально стал игроком «Пари Сен-Жермен»

Шестикратный обладатель «Золотого мяча», аргентинец Лионель Месси подписал контракт с французским ФК «Пари Сен-Жермен». Информацию об этом опубликовали в соцсетях футбольного клуба ПСЖ.

«Я рад, что Месси сделал выбор в пользу «Пари Сен-Жермен», и мы с гордостью приветствуем его и его семью в Париже. Он не скрывал своего желания продолжать соревноваться на самом высоком уровне и выигрывать трофеи и, естественно, намерение клуба сделать то же самое», - заявил председатель, генеральный директор клуба Нассер Эль-Халаифи.

Контракт подписан по схеме «2+1» с возможностью продления до июня 2024 года. Месси будет выступать под номером 30 и получать 35 млн. евро за сезон.

По словам самого Месси, он «с нетерпением ждет начала новой главы своей карьеры в Париже».

«Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько здесь талантливые игроки и персонал. Я полон решимости сделать что-то особенное для клуба и болельщиков», - сказал Месси после подписания контракта.

Между тем, в контракте Месси присутствует пункт о приоритете сборной Аргентины для футболиста перед официальными и товарищескими международными матчами. Таким образом, «ПСЖ» не сможет запретить Лео представлять свою страну, если он будет вызван.

Напомним, Леонель Месси, всю свою карьеру выступавший за «Барселону», был вынужден уйти из каталонского клуба, после того как не смог договориться о продлении контракта. 34-летний футболист завоевал с «Барсой» 36 трофеев и забил 672 гола.