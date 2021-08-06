Спецслужбы США получили генетические данные о происхождении COVID-19 из Уханя

В США спецслужбы получили доступ к данным о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане, где произошла первая вспышка COVID-19.

По данным CNN, речь идет о данных генетических исследований. Точной информации, откуда у американских военных появились подобные файлы, нет.

Как сообщает телеканал, обычно такая информация обрабатывается на облачных серверах, поэтому данные могли получить в результате их взлома.

Отмечается, что преобразование большого объема необработанных данных в «полезную информацию» сопряжено с рядом трудностей, в том числе в вопросе достаточной компьютерной мощности. Согласно телеканалу, спецслужбы США полагаются на суперкомпьютеры национальных лабораторий американского министерства энергетики.

Кроме того, сложности связаны с поиском подходящих ученых: необходимы благонадежные специалисты, не просто способные интерпретировать данные генетического секвенирования, но и обладающие знаниями в области китайского языка.

«Очевидно, что есть ученые, которые прошли проверку на предмет безопасности ... Но говорящие на мандаринском, которые прошли проверку? Это очень ограниченный круг. И не просто ученые, а специализирующиеся на биологии? Так что можете представить, как быстро появляются трудности», - сказал телеканалу источник.

Собеседники CNN в спецслужбах говорят, что полученная информация поможет изучить происхождение коронавируса и, в частности, ответить на вопрос, не была ли пандемия спровоцирована утечкой из уханьской лаборатории.