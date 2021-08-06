» » » Врач назвал условие, при котором коронавирус не может поразить организм
﻿
  • 6 август 2021 17:35
  • 61

Врач назвал условие, при котором коронавирус не может поразить организм

Врач назвал условие, при котором коронавирус не может поразить организмКоронавирус не способен поразить организм человека, пока тот болеет гриппом. Об этом заявил руководитель стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко, перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, кардиолог Заур Шугушев в беседе с «Известиями».

 

По его словам, если риновирус первым поразил легкие, то коронавирус уже не может пройти сквозь их ткань. При этом он отметил, что одновременное заражение возможно, хотя это и достаточно редкое явление.

 

«Но если все-таки два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже», - отметил медик.

 

Шугушев считает, что COVID-19 не сможет вытеснить грипп. За время пандемии было пройдено несколько пиков его распространения.

 

«Он как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10%», - подчеркнул врач.


Похожие статьи:
﻿
The New York Times: у пациентов с COVID-19 начали выпадать зубы

The New York Times: у пациентов с COVID-19 начали выпадать зубы

Международные Новости
﻿
Пульмонолог назвал самых опасных разносчиков COVID-19

Пульмонолог назвал самых опасных разносчиков COVID-19

Международные Новости
﻿
Коронавирус не исчезнет, пока ученые не изобретут вакцину — ВОЗ

Коронавирус не исчезнет, пока ученые не изобретут вакцину — ВОЗ

Международные Новости
﻿
Смертельный коронавирус добрался до России

Смертельный коронавирус добрался до России

Международные Новости
﻿
В Южной Корее вновь проявился коронавирус MERS

В Южной Корее вновь проявился коронавирус MERS

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика