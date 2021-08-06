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  • 6 август 2021 17:31
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Лионель Месси покидает «Барселону»

Лионель Месси покидает «Барселону»Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси покидает команду. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

 

В заявлении отмечается, что ранее «Барселона» и Месси достигли соглашения и намеревались подписать новый контракт 5 августа, но «из-за финансовых и структурных препятствий (нормы Ла Лиги) официально оформить документ невозможно».

 

«В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять „Барселону". Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся», — говорится в сообщении клуба.

 

Лионель Месси присоединился к «Барселоне» в 2000 году и начал выступать за основную команду с 2003 года. В составе клуба он выиграл чемпионат Испании (10 раз) и Лигу чемпионов (4 раза). Также он добился успехов в Кубке и Суперкубке Испании (по 7 раз), в Суперкубке Европы и на клубном Чемпионате мира (по 3 раза).


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