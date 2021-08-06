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  • 6 август 2021 17:28
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Глава ВОЗ о пандемии коронавируса: Начался период реальной опасности

Глава ВОЗ о пандемии коронавируса: Начался период реальной опасностиЧеловечество вступило в "период реальной опасности", и многие достижения в борьбе с коронавирусом в настоящее время "подвергаются эрозии".

 

Об этом заявил в четверг в Женеве на брифинге для представителей стран - членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

 

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии", - отметил он.

 

Согласно опубликованным в четверг данным ВОЗ, число выявленных в мире за время пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 200 млн. Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "неравноправной вакцинацией". Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса "ушло в страны с высокими и средними доходами".

 

Гендиректор назвал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами "не получают вакцину", тогда как одновременно в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

 

"С трудом обретенные достижения [в борьбе с пандемией] утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения", - констатировал Гебрейесус.

 

Он напомнил о своем призыве ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца сентября. Это дало бы возможность направить высвободившиеся дозы вакцины на проведение прививок в странах с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели - иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября.

 

Потребности в финансовых средствах для борьбы с коронавирусом превосходят имеющиеся ресурсы, сказал гендиректор. Стратегический план реагирования на пандемию на 2021 год испытывает нехватку $900 млн. "Это почти половина того, что нам нужно", - сказал глава ВОЗ. По его словам, в нынешнем году в дополнительном финансировании в размере $3,8 млрд нуждается международный механизм доступа к вакцинам COVAX: эти фонды нужны для закупки вакцин на 2022 год.


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