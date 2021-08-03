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  • 3 август 2021 12:06
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Врачи рассказали о пользе арбуза для переболевших COVID-19

Врачи рассказали о пользе арбуза для переболевших COVID-19Арбуз полезен для людей, которые перенесли коронавирус. Об этом рассказали врач-терапевт Елена Тихомирова и педиатр Марина Лерман. Их слова приводит РИА Новости.

 

«Людям, перенесшим COVID-19, которые восстанавливаются после болезни, арбуз очень даже показан, потому что у него есть выраженная антиоксидантная защита, которая окрашивает его в красный цвет. Далее: арбуз — это источник витамина С», — объяснила Тихомирова.

 

По словам педиатра Марины Лерман, арбуз способен выводить токсины и шлаки, а также способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы. Однако не стоит употреблять его вместе с молочными и кисломолочными продуктами, а также с соленой и жирной пищей. Из-за такого сочетания, по мнению педиатра, может возникнуть риск отравления и задержки жидкости в организме.


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