Ночной режим для смартфонов назвали бесполезным

Ученые заявили, что активация ночного режима незначительно влияет на автономность смартфонов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Университета Пердью (США).

Производители смартфонов с OLED-дисплеями называют ночной режим одним из способов увеличения их автономного времени работы. Специалисты создали специальное приложение Per-Frame OLED Power Profiler (PFOP), с помощью которого проверили распространенное утверждение. В выводах исследования говорится, что ночной режим фактически бесполезен.

Ученые протестировали ночной режим на смартфонах Google Pixel 2, Pixel 4, Pixel 5 и Moto Z3. На девайсах запускали приложения калькулятора, Google-календаря, Google Maps, Google News, Google Phone и YouTube. Аппараты тестировали в двух состояниях — в обычном режиме с яркостью дисплея в диапазоне от 30 до 50 процентов и в темном режиме.

Оказалось, что переключение на ночной режим позволяет сэкономить от трех до девяти процентов заряда аккумулятора. Более существенная экономия наблюдается в случае переключения яркости экрана смартфона со 100 до 50 процентов. При таких настройках реально сохранить от 39 до 47 процентов заряда батареи.

В ночном режиме оформление интерфейсов ПО для смартфонов, компьютеров и прочих гаджетов переключается в темные цвета, подобная настройка считается более актуальной для ночного времени. В феврале ночной режим появился в Microsoft Word. По словам разработчиков, использование темной темы снижает нагрузку на глаза пользователей, когда они работают в текстовом редакторе в темноте или ночью.