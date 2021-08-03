Бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева доставили в Бишкек

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев, находящийся в розыске, доставлен в Бишкек, сообщило издание Kaktus Media со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности.

Аскар Акаев был объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции при реализации проекта разработки золотого месторождения «Кумтор».

Наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками первый президент Кыргызстана был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году. Таким образом, следствием была дана юридическая оценка всем виновным лицам, причастным к коррупции при реализации проекта «Кумтор» в период президентства Аскара Акаева.

«Одновременно с этим ГКНБ в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Аскара Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики», — отмечается в публикации.

Таким образом, «в результате принятых ГКНБ мер» 2 августа Аскар Акаев был доставлен в Бишкек, после чего незамедлительно передан межведомственной следственной группе.

В настоящее время Аскар Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению Кумтор, отметили в ГКНБ.

Комитет планирует информировать общественность о результатах проведенных следственных действий и принимаемых по нему процессуальных решений.

Издание отмечает, что Аскар Акаев не был в Кыргызстане с тех пор, как бежал из страны в 2005 году. В июле 2021 года председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Аскар Акаев объявлен в розыск по делу о «Кумторе».

Бывший политик в эмиграции проживал в России и занимался научной деятельностью, являясь с 2006 года иностранным членом Российской академии наук.