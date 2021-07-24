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  • 24 июль 2021 0:09
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В Токио впервые без зрителей прошла церемония открытия Олимпийских игр

В Токио впервые без зрителей прошла церемония открытия Олимпийских игрВчера в Токио впервые без зрителей прошла церемония открытия Олимпийских игр.

 

На трибуны допустили лишь 950 официальных лиц: дипломатов, спонсоров и представителей Международного олимпийского комитета. На арене также присутствовали главы 15 стран и международных организаций, а также министры спорта из 70 стран мира. У нынешней церемонии открытия два девиза — «Движемся вперед» и «Объединены эмоцией». Первый посвящен борьбе с пандемией, второй — предполагаемым ощущениям от Олимпиады. После шоу-программы на стадион вышли команды 206 стран, в том числе и Узбекистана.

 

Согласно алфавиту "Страны восходящего солнца", наша делегация Узбекистана вышла 25-й на церемонии открытия.

 

Напомним, наши спортсмены на XXXII завоевали 71 лицензию в Токио по 17 видам спорта. Это является рекордным показателем в истории нашей страны по видам спорта. Нашу делегацию возглавили знаменосцы боксёр Баходир Жалолов и таэквондистка Нигора Турсункулова.

 

Отметим, что церемония открытия Олимпиады была немного омрачена новостями о внезапной замене знаменосцев Узбекистана - Оксаны Чусовитиной и Бобо-Усмона Батурова.


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