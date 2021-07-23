Сегодня официально стартуют Олимпийские игры Токио-2020

Сегодня настал долгожданный день для всех представителей спорта, которого ждали целых пять лет. Ещё через несколько часов в столице Японии начнётся церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр Токио-2020.

Как вам известно, в связи с пандемией коронавируса, соревнование было отложено на год. В сегодняшней церемонии открытия установлены некоторые ограничения, в частности, с целью безопасности количество участников сокращено до минимума.

Церемония открытия начнётся в 16:00 по Ташкентскому времени. Первой пройдёт Греция, которая является основоположником Олимпиады. Затем настанет черёд и остальных стран - участники будут выходить по очереди в соответствии с алфавитом страны-хозяйки Олимпиады. Согласно алфавиту «страны восходящего солнца» делегация Узбекистана выйдет 25-й на церемонии открытия.

В настоящее время в штабе делегации Узбекистана подготовка идёт полным ходом, все готовятся к предстоящему мероприятию. Организовалось собрание в штабе и был сформирован список участников делегации Узбекистана. Подготовлены официальные наряды наших участников.

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