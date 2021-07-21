Австралийский Брисбен примет Олимпийские Игры 2032 года

Международный Олимпийский комитет решил, что летние Олимпийские игры 2032 года состоятся в австралийском городе Брисбен. Об этом было объявлено после сессии МОК, которая состоялась в Токио перед началом Олимпиады.

В прошлом Австралия дважды принимала у себя летние Олимпиады: в 1956 году они состоялись в Мельбурне, а в 2000-м - в Сиднее. Таким образом она станет второй страной после Соединенных Штатов, которая трижды проведет у себя Игры в трех разных городах.

Брисбен с населением 2,2 млн человек - третий по величине город Австралии и столица штата Квинсленд. Он создает 9% ВВП страны.

В 2019 году МОК снизил финансовые требования к странам-претендентам на проведение Олимпиады. Ожидается, что бюджет Олимпиады-32 будет втрое ниже затрат на нынешние Игры в Токио.

На право провести у себя главное мировое спортивное событие претендовали несколько городов, в том числе венгерский Будапешт, столица Катара Доха и Рурская долина в Германии, но кандидатура Брисбена еще до голосования считалась безальтернативной. В июне ее поддержал влиятельный исполком МОК.

Жители Брисбена могли наблюдать за объявлением решения на больших уличных экранах и на радостях зажгли фейерверки. В трех из шести австралийских штатов действуют коронавирусные ограничения, но Квинсленд в их число не входит.

"Это исторический день не только для Брисбена и Квинсленда, но и для всей страны, - заявил австралийский премьер Скотт Моррисон. - Только города глобального уровня способны обеспечить проведение Олимпиады. Это признание высокого статуса Брисбена в регионе и в мире".

"Олимпийские игры в Брисбене попадут в самые прилежные, благодарные и полные энтузиазма руки. Я обещаю атлетам всего мира незабываемый опыт", - сказал глава Национального Олимпийского комитета Австралии Джон Коутс, являющийся также вице-президентом МОК.

Почему выбрали Брисбен?

Вот три основные причины, по которым глава МОК Томас Бах назвал заявку Брисбена "предложением, от которого невозможно отказаться":

Австралия гарантированно выделяет на подготовку и проведение Игр 4,5 млрд долларов США, что позволит покрыть все потребности даже без продажи билетов, прав на телетрансляцию и спонсорских взносов.

В Брисбене уже имеется 94% необходимых спортивных сооружений, поскольку в 2018 году город принимал у себя Игры Британского Содружества. Таким образом частично удастся решить проблему повторного использования крупных спортивных объектов. В прошлом специально построенные к Олимпиадам стадионы часто не использовались в дальнейшем.

Мягкий субтропический климат и наличие большого количества пляжей. Район Брисбена в Австралии называют Золотым берегом. Хотя во время Олимпиады в Южном полушарии будет зима, среднегодовые температуры позволяют купаться и заниматься серфингом, что должно дополнительно привлечь туристов.

К этому можно добавить, что к Австралии нет претензий по части коррупции и нарушений прав человека.

Олимпиада-2020 открывается в Токио 23 июля. Она была отложена на год из-за пандемии Covid-19 и пройдет без болельщиков.

Летние Игры 2024-го и 2028 годов состоятся в Париже и Лос-Анджелесе.