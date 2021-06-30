В России выпустят спрей с антителами для защиты от ОРВИ

Научные специалисты Московского Роспотребнадзора разработали препарат, содержащий смесь антител для предотвращения заражения респираторными инфекциями. Эта уникальная разработка имеет форму назального спрея.

Лекарство предназначено для того, чтобы создать первичный барьер для заболевания. На сегодняшний день новый препарат активен в отношении вирусов гриппа, возбудителей из группы герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителей коклюша и дифтерии.

«Наш препарат — это, по сути, заместительная терапия. Можно представить себе, что при повышенном количестве зараженных коронавирусом в день (это та ситуация, которая наблюдается сейчас) человек утром, перед входом в метро, впрыскивает себе антитела в нос, и они работают у него на слизистой около 10 часов, то есть на протяжении всего дня», — рассказал специалист.

Отмечается, что препарат был разработан на основе донорской крови и содержит целый спектр антител. Технология получения препарата такова, что исключается присутствие в нем микроорганизмов, в том числе вирусов. Отмечается, что в перспективе он может защитить и от коронавируса, так как препарат содержит «выжимку» из популяционного иммунитета.