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  • 30 июнь 2021 9:40
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Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2020

Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2020Последнюю путевку в 1/4 финала турнира разыграли сборные Швеции и Украины. Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Хэмпден Парк" (Глазго, Шотландия), завершилось вничью - 1:1.

 

Счет в матче на 27-й минуте открыл защитник сборной Украины Александр Зинченко, на что шведы ответили точным ударом полузащитника Эмиля Форсберга (43-я).

 

В итоге победителя пришлось выявлять в дополнительное время, где удачливее оказались украинцы - решающий гол на 121-й минуте забил Артем Довбик.

 

При этом шведы доигрывали в меньшинстве - на 99-й минуте красную карточку получил Маркус Даниэльссон.

 

Таким образом, сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020, где сыграет с командой Англии, которая ранее выбила с турнира Германию (2:0).

 

1/4 финала:
Бельгия - Италия (2 июля, Мюнхен)
Швейцария - Испания (2 июля, Санкт-Петербург)
Украина - Англия (3 июля, Рим)
Чехия - Дания (3 июля, Баку).

 


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