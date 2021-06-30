Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2020

Последнюю путевку в 1/4 финала турнира разыграли сборные Швеции и Украины. Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Хэмпден Парк" (Глазго, Шотландия), завершилось вничью - 1:1.

Счет в матче на 27-й минуте открыл защитник сборной Украины Александр Зинченко, на что шведы ответили точным ударом полузащитника Эмиля Форсберга (43-я).

В итоге победителя пришлось выявлять в дополнительное время, где удачливее оказались украинцы - решающий гол на 121-й минуте забил Артем Довбик.

При этом шведы доигрывали в меньшинстве - на 99-й минуте красную карточку получил Маркус Даниэльссон.

Таким образом, сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020, где сыграет с командой Англии, которая ранее выбила с турнира Германию (2:0).

1/4 финала:

Бельгия - Италия (2 июля, Мюнхен)

Швейцария - Испания (2 июля, Санкт-Петербург)

Украина - Англия (3 июля, Рим)

Чехия - Дания (3 июля, Баку).

