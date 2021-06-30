В Россию проник новый штамм коронавируса

В России был выявлен случай заражения штаммом коронавируса «дельта-плюс». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее о первом зараженном этой разновидностью вируса сообщал НИИ гриппа имени Смородинцева.

«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, - мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это, в самом деле, вариант «дельта плюс». Женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно. Но хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию», - заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Штамм «дельта плюс» - разновидность индийского штамма «дельта». Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что индийский штамм в два раза заразнее, чем первоначальный уханьский вариант.

По предварительным данным, он также увеличивает риск более тяжелого течения болезни, сообщили в организации.

О появлении новой разновидности этого штамма индийские власти сообщили 20 июня. По оценкам Минздрава Индии, он отличается от предыдущего более высокой скоростью распространения, способностью сильнее поражать клетки легких. Также ученые допустили, что новый штамм сможет преодолевать защиту, создаваемую антителами.

Ранее стало известно, что «индийский» штамм COVID-19, который признан самым опасным, также выявлен в Узбекистане.