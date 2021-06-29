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  • 29 июнь 2021 9:14
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Появилось вредоносное программное обеспечение, заставляющее компьютеры добывать криптовалюту

Появилось вредоносное программное обеспечение, заставляющее компьютеры добывать криптовалютуЭксперты антивируса Avast пришли к выводу о том, что кибермошенники активно пользуются пиратскими копиями игр, чтобы заражённые компьютеры добывали криптовалюту.

 

Вредоносное программное обеспечение названо Crackonosh, сообщает ria.ru. Заражённые компьютеры оказывают помощь хакерам в майнинге криптовалюты Monero. По данным Avast, злоумышленники уже получили таким образом более 2 млн долларов.

 

Crackonosh обнаружен в пиратских копиях игр NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, The Sims 4, распространяемых через торрент-сайты. Вирус влияет на работу компьютера и отбирает ресурсы для майнинга, незаметного пользователю.

 

По мнению Avast, заражены уже сотни компьютеров по всему миру. Как предотвратить данную ситуацию? Всё очень просто – не пользоваться пиратскими программами и установить антивирусную программу на компьютер.


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