Появилось вредоносное программное обеспечение, заставляющее компьютеры добывать криптовалюту

Эксперты антивируса Avast пришли к выводу о том, что кибермошенники активно пользуются пиратскими копиями игр, чтобы заражённые компьютеры добывали криптовалюту.

Вредоносное программное обеспечение названо Crackonosh, сообщает ria.ru. Заражённые компьютеры оказывают помощь хакерам в майнинге криптовалюты Monero. По данным Avast, злоумышленники уже получили таким образом более 2 млн долларов.

Crackonosh обнаружен в пиратских копиях игр NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, The Sims 4, распространяемых через торрент-сайты. Вирус влияет на работу компьютера и отбирает ресурсы для майнинга, незаметного пользователю.

По мнению Avast, заражены уже сотни компьютеров по всему миру. Как предотвратить данную ситуацию? Всё очень просто – не пользоваться пиратскими программами и установить антивирусную программу на компьютер.