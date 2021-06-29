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  • 29 июнь 2021 9:09
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют поженитьсяАмериканская певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек намерены до конца года заключить брак, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на источник.

 

Отмечается, что Аффлек хочет как можно скорее жениться на Лопес из-за того, что очень боится потерять ее во второй раз.

 

«Технически новым отношениям может быть всего несколько недель, но на самом деле они продолжают свой роман с того места, на котором остановились много лет назад», – указал собеседник журналистов.

 

Он добавил, что голливудские звезды прекрасно знают «хорошие, плохие и уродливые» стороны друг друга, поэтому этот роман не начинается с нуля.

 

По данным инсайдера, Аффлек сделает Лопес предложение руки и сердца 24 июля. В этот день певице исполнится 52.

 

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались с 2002-го по 2004 год и планировали пожениться. Однако за несколько дней до свадьбы пара отменила регистрацию. Недавно Лопес рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым была помолвлена, а Аффлек завершил свои отношения с актрисой Аной де Армас.


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