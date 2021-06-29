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  • 29 июнь 2021 9:08
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Microsoft выпустила предварительную версию Windows 11

Microsoft выпустила предварительную версию Windows 11Microsoft выпустила предварительную версию Windows 11, пишет vc.ru. Первые пользователи уже могут скачать обновление.

 

Апдейт доступен для участников программы тестирования через «Центр обновления Windows». Чтобы стать участником программы тестирования, надо оставить заявку на сайте Microsoft.

 

В сборке присутствует большинство нововведений, о которых Microsoft рассказала на презентации Windows 11. The Verge выяснило, что финальный официальный релиз может состояться 20 октября — дату заметили на нескольких промо ОС.


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