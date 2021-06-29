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  • 29 июнь 2021 9:01
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Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса

Названы симптомы лямбда-штамма коронавирусаВ Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, распространенным в Южной Америке. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.

 

Лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года.

 

Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.

 

Тем не менее, медики порекомендовали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

 

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.

 

В конце прошлой недели штат Махараштра сообщил о появлении варианта дельта-плюс (B.1.617.2.1). Он отличается наличием мутации K417N в S-белке и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.


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