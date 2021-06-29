Япония ужесточит правила въезда для участников Олимпиады из ряда стран

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планируют ужесточить правила въезда в страну для ряда атлетов с 1 июля.

Это коснется спортсменов и их сопровождающих из шести стран: Индии, Мальдив, Шри-Ланки, Афганистана, Пакистана и Непала. Решение связано с распространением «Дельта» коронавируса.

Согласно новым требованиям, ежедневно в течение недели до полета, а потом и в течение трех дней после прибытия в Японию спортсмены должны сдавать ПЦР-тест на COVID-19.

Кроме этого, в течение указанного периода атлетам запретят контакты с другими гражданами, помимо спортсменов из национальных команд своих государств и тренеров.