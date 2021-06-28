В ВОЗ сообщили об опасности штамма «Дельта» для непривитых граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус заявил, что разновидность коронавируса, идентифицированного в Индии как «Дельта», является наиболее заразной из всех выявленных штаммов COVID-19.

По словам Гебрейсуса, на сегодняшний день штамм выявлен в 85 странах мира, и быстро распространяется среди непривитого населения.

«Природа вирусов такова, что они постоянно развиваются. Сейчас наблюдается рост пациентов, заражающихся «Дельта» штаммом. Рост новых случаев, означает больше госпитализаций, что требует дополнительных больничных помещений и напряжение на систему здравоохранения и медицинских работников»,- отметил глава ВОЗ.

В организации отмечают, что лицензионные вакцины могут противостоять этому штамму, но вакцина еще не дошла до бедных стран.

Впервые индийская мутация COVID-19 была выявлена в марте текущего года. По мнению представителей министерства здравоохранения Индии, на тот момент у специалистов было недостаточно данных для установления связи между ростом заболеваемости в ряде штатов и возникновением новых штаммов. Позднее эта разновидность коронавируса была обнаружена в разных странах мира.