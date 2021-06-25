Ученый рассказал, как долго продолжится борьба с коронавирусом

Один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар заявил, что борьба с коронавирусом в мире продолжится минимум до начала 2022 года.

«Я думаю, что этот вирус будет существовать еще много-много месяцев. Я всегда утверждал, что все в Индии должны быть готовы к тому, что такая жизнь продолжится, по крайней мере, в оставшиеся месяцы 2021 года, если не в первые месяцы 2022 года. Я думаю, что такая же ситуация сохранится и в остальном мире», - отметил он.

Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 179 миллионов, скончались свыше 3,8 миллиона человек.

«Есть известная поговорка - никто не в безопасности, пока все не в безопасности. Это применительно и к ситуации с коронавирусом, потому что более 90% населения мира не вакцинированы. До сих пор массовая вакцинация проводилась только в США и Европе, во многих других странах вакцинация не проводилась быстрыми темпами. Итак, если мир должен победить коронавирус, тогда люди должны быть вакцинированы, а на это надо много времени, чисто из-за проблем с логистикой. Поэтому я не вижу возможности исчезновения коронавируса в ближайшее время – он будет с нами минимум до конца 2021 года или еще в первые месяцы 2022 года», - сказал Кумар.