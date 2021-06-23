Назван новый симптом COVID-19, характерный только для привитых

Одно из самых массовых исследований симптомов COVID-19 выявило признак, по которому вакцинированные от SARS-CoV-2 могут с большой вероятностью узнать, что у них коронавирусная инфекция.

Как сообщает британское издание Express, исследователи выяснили, что болеющие коронавирусом пациенты, которые ранее прививались, часто чихают.

«Несмотря на то, что многие люди с COVID-19 могут чихать, это все же не точный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сенную лихорадку», - говорится в сообщении.

Однако собранные в приложении данные свидетельствуют, что именно у привитых от коронавируса и сдавших впоследствии положительный тест на COVID-19, этот симптом появляется чаще всего.

«Но важно помнить, что связь между чиханием и COVID-19 не очень сильна, поэтому человек должен внимательно следить за другими 20 симптомами болезни, независимо от того, вакцинирован он или нет», - отметили исследователи.

В этот список входят повышенная температура, потеря вкуса и/или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание, кашель, одышка и другие.