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  • 23 июнь 2021 9:06
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Starlink запланировала покрыть всю планету в сентябре 2021 года

Starlink запланировала покрыть всю планету в сентябре 2021 годаStarlink запланировала покрыть всю планету спутниковым интернетом в сентябре 2021 года, пишет vc.ru.

 

После запуска глобального интернета компании нужно получить разрешение у стран на предоставление услуг. Комплект оборудования Starlink обойдется пользователям в $499. Месячная подписка — $99.

 

Компания развернула около 1800 спутников. После их подключения к рабочей орбите у компании появится бесперебойное глобальное покрытие.

 

Starlink планирует развернуть в общей сложности 12 000 спутников стоимостью примерно $10 млрд. В настоящее время компания проводит бета-тестирование Starlink в 11 странах.

 

Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей в феврале 2021 года достигло 10 тысяч. В мае Илон Маск рассказал, что потенциальные клиенты оформили около 500 тысяч заявок по $100 на использование спутникового интернета.


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