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  • 17 июнь 2021 9:13
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Ким Чен Ын объявил об угрозе голода в КНДР

Ким Чен Ын объявил об угрозе голода в КНДРЛидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), объявил о возможной угрозе голода в стране.

 

По его словам, напряженная ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфуна в 2020 году. Об этом сообщил официальный печатный орган ТПК газета «Нодон Синмун».

 

Глава Северной Кореи заявил, что прошлогодний тайфун помешал выполнить план по выращиванию зерна. Поэтому в стране складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием.

 

Ким Чен Ын считает, что усугубили положение и меры, введенные в стране против распространения коронавируса. По его мнению, принятые ограничения затянули «борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».

 

Отмечается, что лидер КНДР призвал партию и жителей страны быть готовыми к новому «Трудному походу». Под этим термином понимаются 1990-е годы, когда страна находилась в тяжелом экономическом кризисе, сопровождавшимся массовым голодом.

 

Ранее Ким Чен Ын назвал ситуацию в Северной Корее «самой трудной в истории». Однако страна вступила в новую эпоху, выйдя за рамки периода «защиты и самосохранения», поэтому она нуждается в радикальном прогрессе, переменах и темпах роста.


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