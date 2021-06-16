«Прекратите клеветать на Китай»: Пекин возмущен заявлением лидеров G7

Китай обвинил лидеров стран «Большой семерки» в «политических манипуляциях» после того, как по итогам саммита G7 в Англии лидеры ведущих индустриально развитых стран мира призвали Пекин уважать права человека.

В заявлении лидеров G7 упоминаются нарушение Пекином прав уйгуров и жестокое подавление инакомыслия в Гонконге, передает BBC.

«Прекратите клеветать на Китай, прекратите вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб интересам Китая», - заявил в понедельник представитель китайского посольства в Великобритании. Обвинения в адрес китайского правительства в посольстве назвали необоснованными.

В группу G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Канада и Италия. В ее саммитах участвуют также руководители центральных органов Евросоюза. В заявлении по итогам трехдневного саммита лидеры стран обязались принять меры для предотвращения дальнейших эпидемий.

Эксперты сходятся в том, что в ходе начавшейся в 2017 году борьбы с инакомыслием в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая было задержано около миллиона уйгуров и других мусульман. Сотни тысяч оказались за решеткой. Ряд источников свидетельствует о физических и психологических пытках в центрах, где их содержат. Китай подобные обвинения отрицает.

Лидеры G7 также призвали китайские власти уважать права и свободы гонконгской оппозиции. В прошлом году Пекин принял закон о национальной безопасности. По этому закону сепаратизм, подрывная деятельность и сговор с представителями иностранных держав признаются уголовным преступлением и караются тюремным сроком.

Закон позволил властям принимать жесткие меры в отношении оппозиционеров и участников протестов. Лидеры G7 считают, что Гонконг должен сохранить высокую степень автономности.

Упоминался в заявлении и Тайвань, который Китай считает своей отколовшейся провинцией, наращивая при этом военное присутствие в районе острова. G7 подчеркнула важность мира и стабильности в этом регионе.

Президент США Джо Байден сказал, что доволен формулировками в заявлении «Большой семерки», но у китайского посольства оно вызвало возмущение. Там утверждают, что в заявлении искажены факты, а само оно показывает «зловещие намерения нескольких стран, в том числе США».

В понедельник в Брюсселе проходит саммит лидеров стран НАТО, на котором обвинения в адрес Китая прозвучат перед лидерами военного блока.

«Китай будет фигурировать в коммюнике (НАТО) более решительным образом, чем мы когда-либо видели раньше», - пообещал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что Китай догоняет Североатлантический блок с точки зрения экономических, военных и технологических возможностей и это не должно остаться без внимания альянса.

«Мы не вступаем в новую холодную войну, Китай не является нашим противником или врагом, - подчеркнул Йенс Столтенберг на встрече с журналистами перед началом саммита. - Однако нам как альянсу необходимо решать проблемы, которые подъем Китая создает для нашей безопасности».

С этой оценкой соглашается и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заявивший о необходимости решать проблемы, связанные с экономическим и военным ростом Китая, сохраняя при этом конструктивные отношения с этой страной.

«Я не думаю, что кто-нибудь за этим столом хочет погрузиться в новую холодную войну с Китаем», - заявил Джонсон по прибытии на саммит НАТО.

В повестке дня саммита Североатлантического альянса, кроме Китая, - климатические изменения, кибербезопасность, Россия и вывод натовских войск из Афганистана.