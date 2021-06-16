Стало известно, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19

Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации небольшая, люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная

«Вероятность заболеть после прививки, пусть и небольшая, но все же есть. В этом случае заболевание будет протекать в легкой форме, без развития тяжелых осложнений, и это достаточная причина, чтобы вакцинироваться. При появлении симптомов ОРВИ у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. И конечно же, лечиться», - сказала Пшеничная.

Ранее стало известно, что после прививки от коронавируса можно заболеть COVID-19, но не из-за самой вакцины. При появлении симптомов ОРВИ привитому надо немедленно обратиться к врачу.

На днях эксперты также назвали единственный способ справиться с коронавирусом.