Мигрантам продлили срок временного пребывания в России до 30 сентября

В России до 30 сентября продлили срок временного пребывания мигрантов без гражданства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«До 30 сентября 2021 года включительно, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, не принимаются решения о принудительном выдворении, депортации или передачи другому государству по договорам о реадмиссии», - говорится в указе президента РФ.

Мораторий не распространяется на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы, кто совершает правонарушения или же создает угрозу нацбезопасности России.

Напомним, прежний срок этих послаблений истекал 15 июня.