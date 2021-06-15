Названы отличительные симптомы индийского штамма коронавируса

Изменения в наборе основных проявлений коронавируса связаны с его мутациями.

Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

«Прежде всего, нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2», - пояснила эпидемиолог.

Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта - боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, - а также боль в суставах, потеря слуха.

По свидетельствам индийских врачей, по сравнению с началом пандемии у пациентов стали чаще встречаться диарея и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к развитию гангрены и ампутации пальцев, уточнила Пшеничная.

В свою очередь, лихорадка и кашель, по сообщениям зарубежных ученых, встречаются при индийском варианте реже. Эксперт добавила, что потеря обоняния в этом случае даже не входит в первую десятку.

Накануне в британском таблоиде Mirror появилась статья, в которой со ссылкой на ученых из королевского колледжа Лондона сообщалось об изменении симптомов COVID-19.

Самыми распространенными проявлениями инфекции назывались головная боль, насморк и боль в горле. При этом, по словам профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, индийский вариант SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подчеркнул в беседе РИА Новости, что проявления коронавируса не изменились - они зависят от особенностей и анамнеза конкретного человека.

Всемирная организация здравоохранения относит к основным симптомам COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость.