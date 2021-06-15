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  • 15 июнь 2021 10:20
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На лайнере, где все были привиты от COVID-19, выявили случаи заражения

На лайнере, где все были привиты от COVID-19, выявили случаи зараженияКруизный оператор американо-норвежской компании Royal Caribbean сообщил, что положительный результат на COVID-19 был получен у двух гостей на борту его знаменитого судна Millennium.

 

Заболевание у них протекает в бессимптомной форме, больные находятся в изоляции. Медики лайнера отслеживают состояние и наладили регулярное тестирование на коронавирус всех, кто мог контактировать с заразившимися, передает Интерфакс.

 

Millennium вышел в рейс на прошлой неделе. Это - один из первых круизов в Северной Америке после годового простоя из-за распространения коронавирусной инфекции на круизных лайнерах в прошлом году.

 

Royal Caribbean возобновила круизную деятельность в соответствии с требованиями американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC): полностью вакцинированный против COVID-19 экипаж судна и свидетельства о вакцинации всех пассажиров старше 16 лет.

 

В прошлом году на большинстве круизных лайнерах во всем мире были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, некоторые страны запрещали им заходить в свои порты из опасений распространения инфекции.

 

Наиболее известным является случай с лайнером Diamond Princess, на котором коронавирусом заразились более 600 человек. В результате он длительное время стоял в изоляции в японском порту Йокогама.

 

Деятельность мировой круизной отрасли была парализована на год и возобновилась только в июне текущего года.


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