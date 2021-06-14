Саудовская Аравия не сможет принять паломников из-за рубежа в 2021 году

Хадж в этом году организуют только для граждан Саудовской Аравии, а также иностранцев, проживающих на территории страны. Об этом сообщает Управление мусульман Узбекистана.

Такое решение правительство Королевства приняло для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции среди населения.

Согласно официальной информации, в 2021-м Саудовская Аравия будет закрыта для въезда паломников из-за рубежа. По оценкам местных властей, совершить хадж в Мекку смогут максимум 60 тысяч человек. В частности, святые места разрешат посетить мусульманам в возрасте от 18 до 65 лет без хронических заболеваний, которые ранее получили прививку от COVID.

Известно, что паломничество пройдет в период с 17 по 22 июля.

Летом 2020-го из-за пандемии коронавируса иностранные граждане также не смогли приехать в Мекку. Однако осенью того же года власти Саудовской Аравии дали разрешение на совершение малого хаджа для иностранцев c 1 ноября. Соответствующий документ был одобрен по согласованию с органами здравоохранения страны.