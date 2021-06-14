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  • 14 июнь 2021 9:58
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ООН заявила о голоде в Эфиопии

ООН заявила о голоде в ЭфиопииРуководитель отдела по гуманитарным вопросам ООН Марк Лоукок заявил, что на севере Эфиопии, в регионе Тыграй, начался голод.

 

«Сейчас там голод. Идет к тому, что будет гораздо хуже», - сказал чиновник.

 

Согласно данным ООН, 350 тыс. человек в Эфиопии проживают в условиях «серьезного кризиса» в пораженном войной регионе страны Тыграй, а также соседних регионах Амхара и Афар.

 

Отмечается, что продовольственная ситуация в регионе достигла уровня «катастрофы», что означает распространение голода и смертей, которые поражают группы людей и распространяются на больших территориях.

 

В Эфиопии продолжается вооруженный конфликт между центральным правительством страны и «Народным фронтом освобождения Тыграй» (НФОТ), который вспыхнул в ноябре прошлого года и привел к многочисленным человеческим жертвам.


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