ООН заявила о голоде в Эфиопии

Руководитель отдела по гуманитарным вопросам ООН Марк Лоукок заявил, что на севере Эфиопии, в регионе Тыграй, начался голод.

«Сейчас там голод. Идет к тому, что будет гораздо хуже», - сказал чиновник.

Согласно данным ООН, 350 тыс. человек в Эфиопии проживают в условиях «серьезного кризиса» в пораженном войной регионе страны Тыграй, а также соседних регионах Амхара и Афар.

Отмечается, что продовольственная ситуация в регионе достигла уровня «катастрофы», что означает распространение голода и смертей, которые поражают группы людей и распространяются на больших территориях.

В Эфиопии продолжается вооруженный конфликт между центральным правительством страны и «Народным фронтом освобождения Тыграй» (НФОТ), который вспыхнул в ноябре прошлого года и привел к многочисленным человеческим жертвам.