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  • 14 июнь 2021 9:51
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Ученые выяснили, что коронавирус может оказывать воздействие на мозг

Ученые выяснили, что коронавирус может оказывать воздействие на мозгАмериканские ученые из клиники Кливленда выявили механизм, который доказывает, что коронавирус может оказывать длительное воздействие на функцию мозга.

 

С помощью искусственного интеллекта специалисты изучили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19.

 

Ученые измерили близость между генами и белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями, и генами и белками пациентов с SARS-CoV-2. Также они провели анализ генетических факторов, которые позволили коронавирусу инфицировать ткани и клетки мозга.

 

Ученые обнаружили пути, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймер. Они изучили потенциальные ассоциации между коронавирусом и нейровоспалением. Также были изучены повреждением микрососудов головного мозга, которые являются признаками болезни Альцгеймера.

 

Таким образом, инфекция SARS-CoV-2 значительно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.

 

Отмечается, что группа ученых из Великобритании, Германии и США обнаружила в мозге людей с болезнью Альцгеймера соединения меди и железа. Их нашли в образцах амилоидных бляшек двух умерших людей. Это открытие может стать ключом к лечению тяжелого недуга. Ученые утверждают, что это первый случай появления таких наночастиц в мозговых тканях. Это открытие поможет объяснить, как болезнь Альцгеймера вредит нейронам.


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