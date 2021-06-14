Ученые выяснили, что коронавирус может оказывать воздействие на мозг

Американские ученые из клиники Кливленда выявили механизм, который доказывает, что коронавирус может оказывать длительное воздействие на функцию мозга.

С помощью искусственного интеллекта специалисты изучили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19.

Ученые измерили близость между генами и белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями, и генами и белками пациентов с SARS-CoV-2. Также они провели анализ генетических факторов, которые позволили коронавирусу инфицировать ткани и клетки мозга.

Ученые обнаружили пути, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймер. Они изучили потенциальные ассоциации между коронавирусом и нейровоспалением. Также были изучены повреждением микрососудов головного мозга, которые являются признаками болезни Альцгеймера.

Таким образом, инфекция SARS-CoV-2 значительно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.

Отмечается, что группа ученых из Великобритании, Германии и США обнаружила в мозге людей с болезнью Альцгеймера соединения меди и железа. Их нашли в образцах амилоидных бляшек двух умерших людей. Это открытие может стать ключом к лечению тяжелого недуга. Ученые утверждают, что это первый случай появления таких наночастиц в мозговых тканях. Это открытие поможет объяснить, как болезнь Альцгеймера вредит нейронам.