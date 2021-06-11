Суд приговорил мужчину, ударившего Макрона, к четырем месяцам тюрьмы

Суд французского Валанса приговорил Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы.

Как сообщает телеканал BFMTV, согласно решению суда, Тарель должен отправиться отбывать наказание сразу же.

Прокуратура требовала наказания в виде 18 месяцев тюремного заключения. У защиты Тареля и прокуратуры есть 10 дней на то, чтобы оспорить вердикт.

Напомним, 8 июня во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту французской республики. В ситуацию быстро вмешалась охрана. В результате были задержаны два человека. Второй задержанный Артюр снимал сцену.

По сообщению телеканала BFMTV, второй был отпущен из-под стражи в среду. Он будет вызван в суд в 2022 году по фактам, касающимся оружия, которое было найдено у него в ходе обысков.

Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий.

Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с французами.