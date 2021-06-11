Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok

Президент США Джо Байден отменил указ Дональда Трампа о запрете китайских приложений TikTok и WeChat на территории страны, сообщает Inc.

Речь идет об указе, который Трамп подписал в августе 2020 года. Он запрещал американцам вести какие-либо дела с TikTok и WeChat, в том числе покупать у них рекламу. Резидентам США, которые нарушат этот запрет, грозил штраф.

Байден подписал новый документ, который обязывает Министерство торговли тщательно проверять иностранные приложения «и принимать соответствующие меры», если они угрожают национальной безопасности.

В феврале The Wall Street Journal узнала, что Байден начал пересматривать решения Трампа в области защиты от потенциальных угроз со стороны Китая.

Компании Oracle и Walmart должны были выкупить часть глобального бизнеса TikTok, чтобы соцсеть продолжила работу в США, но новая администрация приостановила эту сделку.