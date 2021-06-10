Сенат США одобрил план технического противостояния Китаю на $250 млрд. Документ предусматривает увеличение в США производства полупроводников и развитие искусственного интеллекта. Около $54 млрд. пойдет на разработку и производство чипов и телекоммуникационного оборудования. $190 млрд потратят на укрепление технологий и исследований.

«Мы не можем подвергнуться риску отставания, пока другие страны продолжают вкладываться в собственные исследования и разработки. Америка должна оставаться самой инновационной и продуктивной страной на земле», - поддержал инициативу президент США Джо Байден.

Стоит отметить, что принятие сенатом 68 голосами «за» и 32 «против» законопроекта говорит о том, что экономическое противостояние Китаю объединяет обе партии в конгрессе.

«Тот, кто выиграет гонку за технологии будущего, станет мировым экономическим лидером с глубокими последствиями для внешней политики и национальной безопасности. Предпосылка проста: если мы хотим, чтобы американские рабочие и компании продолжали лидировать в мире, правительство должно инвестировать в науку, фундаментальные исследования и инновации, как мы это делали спустя десятилетия после Второй мировой войны», - отметил лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Законопроект должен быть одобрен палатой представителей и затем представлен на подпись президенту Джо Байдену.