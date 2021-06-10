Рейтинг лучших городов для жизни возглавил новозеландский Окленд

Рейтинг лучших городов для жизни по версии Economist Intelligence Unit возглавил новозеландский Окленд.

«Из-за закрытия границ и, как следствие, низкого числа случаев заболевания COVID-19 Новая Зеландия смогла сохранить открытыми театры, рестораны и другие культурные достопримечательности. Учащиеся смогли продолжить обучение в школе», - объясняют составители рейтинга.

В десятку лучших городов также вошли Осака (Япония), Аделаида (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Токио (Япония), Перт (Австралия), Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Мельбурн (Австралия) и Брисбен (Австралия).

В пятёрке непригодных для жизни городов в порядке убывания вошли Алжир (Алжир), Дакка (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа -Новая Гвинея), Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).

Рейтинг Economist Intelligence Unit оценивает всего 140 городов по пяти направлениям: стабильность, здравоохранение, образование, культура и окружающая среда, инфраструктура. Города Узбекистана в открытой для ознакомления части исследований не упоминаются.