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  • 10 июнь 2021 9:37
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Рейтинг лучших городов для жизни возглавил новозеландский Окленд

Рейтинг лучших городов для жизни возглавил новозеландский ОклендРейтинг лучших городов для жизни по версии Economist Intelligence Unit возглавил новозеландский Окленд.

 

«Из-за закрытия границ и, как следствие, низкого числа случаев заболевания COVID-19 Новая Зеландия смогла сохранить открытыми театры, рестораны и другие культурные достопримечательности. Учащиеся смогли продолжить обучение в школе», - объясняют составители рейтинга.

 

В десятку лучших городов также вошли Осака (Япония), Аделаида (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Токио (Япония), Перт (Австралия), Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Мельбурн (Австралия) и Брисбен (Австралия).

 

В пятёрке непригодных для жизни городов в порядке убывания вошли Алжир (Алжир), Дакка (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа -Новая Гвинея), Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).

 

Рейтинг Economist Intelligence Unit оценивает всего 140 городов по пяти направлениям: стабильность, здравоохранение, образование, культура и окружающая среда, инфраструктура. Города Узбекистана в открытой для ознакомления части исследований не упоминаются.


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