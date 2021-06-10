Загрязнение воздуха на планете достигло абсолютного рекорда за всю историю наблюдений. Остановка производства в период пандемии не привела к снижению уровня загрязнения атмосферы. Об этом стало известно из данных Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Центра океанологических и землеустроительных исследований в Сан-Диего.

Ученые обнародовали результаты с датчиков гавайской метеостанции. В мае приборы зафиксировали, что в миллионе частиц воздуха 419 представлены углекислым газом. Содержание CO2 оказалось на высочайшем уровне с 1958 года, когда подобные замеры произвели впервые.

В 2021 году углерода в воздухе примерно столько же, как четыре миллиона лет назад, когда глобальная температура была больше на 13,9 градуса по Цельсию, а уровень воды в Мировом океане выше на 24 метра. Эксперты сходятся во мнении, что текущее содержание углекислого газа в атмосфере стало самым большим в современной истории.

«Улучшить качество воздуха не удалось даже в период ограничений для промышленных предприятий и снижения трафика на дорогах из-за коронавируса. Снизить загрязнение воздуха во время пандемии помешали и лесные пожары. Мы год за годом добавляем в атмосферу по 40 миллиардов тонн углекислого газа, который, в частности, образуется при сжигании ископаемого топлива», - высказался ученый из отдела мониторинга NOAA Питер Танс.

Ключевыми мероприятиями по борьбе с глобальным потеплением должны стать экологические программы по замене традиционного топлива альтернативными источниками энергии и контроль вырубки лесов.