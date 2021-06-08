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  • 8 июнь 2021 9:36
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Эксперт объяснила, как без помощи врачей отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ

Эксперт объяснила, как без помощи врачей отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИРоссийский врач аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Наталья Гарскова сравнила симптомы обоих заболеваний.

 

«При ОРВИ нет ломоты в теле, которая при COVID-19 и гриппе идет как ведущий симптом, а на первый план выходят катаральные проявления (то есть воспаление и отечность слизистых) со стороны носа, боли в горле, кашель. Для ОРВИ, в отличие от гриппа и COVID-19, характерно чихание», - сказала эксперт.

 

В то же время один из ведущих симптомов при коронавирусной инфекции - отсутствие обоняния.

 

Также при COVID-19 нередки и нарушения стула, диарея, боли в животе.

 

«Могут возникать сильные головные боли, практически не купируемые приемом обезболивающих», - добавила врач.


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