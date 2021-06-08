В США рассекретят доклад о 120 случаях встречи военных с НЛО

25 июня в США рассекретят правительственный доклад о 120 случаях встречи военных с НЛО. Большая часть загадочных явлений была зафиксирована американскими военными моряками, а в ряде случаях военными других стран. Его уже получили некоторые СМИ, которые частично раскрыли его содержимое.

В документе подробно описаны встречи с необычными летательными аппаратами, которые специалисты называют неопознанными атмосферными явлениями, так как зачастую они представляют собой погодные аномалии. Однако в ряде случаях специалисты не смогли объяснить их природу. При этом они не нашли доказательств их искусственного происхождения.

Некоторые ученые заявляют, что Америка часто принимает за НЛО беспилотники России. Также специалисты считают, что в докладе будет отсутствовать конкретика и доказанные факты, но отмечают, что он требует больших денежных затрат из государственного бюджета страны.