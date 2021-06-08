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  • 8 июнь 2021 9:24
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Более 30 человек погибли при столкновении поездов в Пакистане

Более 30 человек погибли при столкновении поездов в ПакистанеВ городе Готки на юге Пакистана произошло столкновение двух пассажирских поездов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

 

Один из поездов сошел с рельсов, после чего в него врезался второй поезд. По словам очевидцев ЧП, большинство пассажиров поездов в момент столкновения спали.

 

По последним данным спасателей, в результате аварии погибло не менее 32 человек, ещё 64 получили ранения, уточняет РИА Новости.

 

Представитель местной полиции Усман Абдуллы сообщил, что на месте происшествия остаются заблокированные вагоны, к которым спасатели не могут добраться, в них находится до 25 человек.

 

В мае два поезда метро столкнулись в столице Малайзии Куала-Лумпуре, пострадали более 200 пассажиров.


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