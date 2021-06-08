Сальвадор первой в мире признала биткоин законным платежным средством

Сальвадор - первая страна в мире, которая признала биткоин законным платежным средством. Об этом стало известно на конференции Bitcoin 2021 в Майами.

Президент Найиб Букеле объявил о партнерстве Сальвадора с компанией Strike «для создания современной финансовой инфраструктуры» с использованием биткоина. На следующей неделе он отправит в конгресс законопроект, который сделает биткоин законным платёжным средством.

Основатель платёжной платформы Strike Джек Маллерс отметил, что это поможет раскрыть потенциал цифровой валюты для повседневного использования.

«Хранение биткоина позволяет защитить развивающиеся экономики от потенциальных потрясений, связанных с инфляцией фиатной валюты», - сказал Джек Маллерс.

Сальвадор собрал команду специалистов, которые помогут построить новую финансовую экосистему на основе биткоина. Партия «Новые идеи» Букеле контролирует Законодательное собрание страны, поэтому весьма вероятно, что законопроект примут.

Это не первый шаг страны к переходу на расчёты в биткоинах. В марте Strike запустила там свое приложение для мобильных платежей, которое быстро стало самым скачиваемым.

Отметим, что в стране в качестве платёжного средства используется американский доллар.70% граждан не имеют банковских счетов или кредитных карт. А денежные переводы мигрантов составляют более 20% ВВП.